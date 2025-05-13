Бригада "Помста" завдала нищівних ударів по позиціях окупантів
На одному з оперативних напрямків пілоти комендатури РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали нищівних ударів по позиціях російських військ
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Дронарі "Фенікса" знищили ворожий пункт управління БпЛА з особовим складом противника, спалили три "буханки" та десяток ворожих вантажівок.
"Розвідка виявляє, FPV вже вилітає", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше підрозділ "Фенікс" показав, як знищив російську піхоту та техніку.
На Сумщині українські дрони спалили російські укриття та транспорт окупантівВсі новини »
12 травня 2025, 13:55За добу ЗСУ ліквідували майже 1200 росіян, — Генштаб
12 травня 2025, 12:20За тиждень ЗСУ ліквідували понад 9 тисяч окупантів
12 травня 2025, 06:05
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
На Донеччині у 8 селах оголосили примусову евакуацію родин із дітьми, — ОВА
13 травня 2025, 20:35Окупанти вдарили КАБами по селу на Харківщині: є загиблі та поранені
13 травня 2025, 19:50На Одещині зник 8-річний хлопчик
13 травня 2025, 19:45Киянин "продавав" ухилянтам додаткових дітей
13 травня 2025, 19:25Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранені цивільні
13 травня 2025, 19:15У Миргороді раптово помер чоловік: поліція встановлює обставини
13 травня 2025, 18:55У Дніпрі пацієнт пограбував сусіда по палаті
13 травня 2025, 18:51Заманювали в сексуальне рабство: в України викрили організацію, яка торгувала жінками
13 травня 2025, 18:47В Одесі пролунав вибух
13 травня 2025, 18:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі блоги »