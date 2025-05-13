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13 травня 2025, 17:05

На Півдні нацгвардійці знищили російський ЗРК "Тор-М2"

13 травня 2025, 17:05
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Воїни НГУ продовжують ефективно працювати на Півдні України. Цього разу під влучним ударом опинився російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2"

Про це передає RegioNews із посиланням на командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

"Завдяки злагодженим діям розвідки та операторів БпЛА, противнику завдано суттєвої втрати", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗСУ вполювали російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн. Ворожий комплекс ППО знищили вщент.

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