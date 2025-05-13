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Воїни одного з підрозділів ССО ЗСУ знищили штурмову групу окупантів із восьми військовослужбовців у ворожому тилу

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.

Зазначається, що група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків. Командир спецпризначенців швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр.

"Після зайняття вигіднішого положення, воїни ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником. Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена", — йдеться в повідомленні.

Після бою оператори ССО без втрат продовжили вести спеціальну розвідку на оперативному напрямку.

Нагадаємо, раніше під час проведення спецоперації в тилу ворога воїни одного з підрозділів ССО ЗСУ полонили групу росіян у тилу ворога.