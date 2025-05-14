Сырский озвучил потери России в 2025 году
В текущем году российская армия потеряла более 177 тысяч солдат.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.
Он подчеркнул, что Силы обороны Украины день и ночь бьют российского агрессора, приближая справедливый мир для Украины.
"Более 177 тысяч человек — потери оккупантов только с начала года. Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу и веру в нашу Победу! Борьба продолжается", — говорится в сообщении.
Александр Сырский показал новые кадры уничтожения российских оккупантов.
Напомним, в апреле российская армия потеряла более 35 тысяч солдат.
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