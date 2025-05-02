У квітні під обстрілами в Херсоні народилися 12 немовлят

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Протягом квітня у перинатальному центрі Херсона на світ з'явилися 12 немовлят – четверо хлопчиків і вісім дівчаток

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації, передає RegioNews.

"Вітаємо родини із поповненням і бажаємо малечі щасливого майбутнього у мирному українському Херсоні", – йдеться в повідомленні.

Водночас влада закликала батьків подбати про тимчасове перебування малюків у безпечніших регіонах до стабілізації ситуації в Херсонській громаді.

Нагадаємо, у березні в перинатальному центрі Херсона на світ з'явилися 14 немовлят.

Також повідомлялося, що в Харкові від початку війни народилося понад 8 тисяч малюків.