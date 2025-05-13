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13 мая 2025, 01:50

В Украине дорожает лук: какие цены предлагают фермеры

13 мая 2025, 01:50
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В Украине снова начал дорожать лук. Если сравнивать с прошлым годом, то цена выросла на 26%

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

На украинском рынке начала расти стоимость лука. Эксперты объясняют это тем, что есть сокращение предложения, когда торговая активность ускорилась.

Сегодня фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18-27 гривен за килограмм. В среднем это на 13% больше, чем в конце прошлой недели. Вместе с тем, фермеры признаются, что существенно увеличить цены не получается, потому что покупатели все чаще жалуются на качество овощей.

Если сравнивать со стоимостью лука в мае прошлого года по ценам сегодня, то это подорожание в среднем на 26%.

Напомним, ранее эксперты говорили о подорожании молодого картофеля. Отечественные овощи продают за 90-140 гривен за килограмм, когда импортные – втрое дешевле. Специалисты объясняют это особенностями выращивания продукции и сезонностью предложения.

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