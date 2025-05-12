За тиждень ЗСУ ліквідували понад 9 тисяч окупантів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 4 по 11 травня, Сили оборони України знищили близько 9 080 окупантів, а також 1 921 одиницю озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

34 танки;

43 бойових броньованих машини;

343 артилерійських системи;

п'ять РСЗВ;

чотири установки ППО;

806 одиниць автотехніки;

вісім одиниць спецтехніки.

"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 677 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, від початку 2025 року російська армія втратила близько 170 тисяч солдат.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.