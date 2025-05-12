За тиждень ЗСУ ліквідували понад 9 тисяч окупантів
За минулий тиждень, із 4 по 11 травня, Сили оборони України знищили близько 9 080 окупантів, а також 1 921 одиницю озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
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34 танки;
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43 бойових броньованих машини;
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343 артилерійських системи;
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п'ять РСЗВ;
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чотири установки ППО;
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806 одиниць автотехніки;
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вісім одиниць спецтехніки.
"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше одну ворожу ракету та 677 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.
Нагадаємо, від початку 2025 року російська армія втратила близько 170 тисяч солдат.
Раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.