фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вчора, 10 травня, Сили оборони України знищили 1 310 російських загарбників, два танки, шість бойових броньованих машин, по одній системі ППО та РСЗВ, 33 артсистеми, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 117 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 965 тисяч солдат.

Нагадаємо, від початку 2025 року російська армія втратила близько 170 тисяч солдат.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.