Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати армії РФ: інформація станом на 11 травня
Вчора, 10 травня, Сили оборони України знищили 1 310 російських загарбників, два танки, шість бойових броньованих машин, по одній системі ППО та РСЗВ, 33 артсистеми, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 117 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 965 тисяч солдат.
Нагадаємо, від початку 2025 року російська армія втратила близько 170 тисяч солдат.
Раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.
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