За неделю ВСУ ликвидировали более 9 тысяч оккупантов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 4 по 11 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 9 080 оккупантов, а также 1 921 единицу вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

34 танка;

43 боевых бронированных машины;

343 артиллерийские системы;

пять РСЗО;

четыре установки ПВО;

806 единиц автотехники;

восемь единиц спецтехники.

"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере одну вражескую ракету и 677 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.

Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла около 170 тысяч солдат.

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