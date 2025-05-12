За неделю ВСУ ликвидировали более 9 тысяч оккупантов
За прошедшую неделю, с 4 по 11 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 9 080 оккупантов, а также 1 921 единицу вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
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34 танка;
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43 боевых бронированных машины;
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343 артиллерийские системы;
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пять РСЗО;
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четыре установки ПВО;
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806 единиц автотехники;
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восемь единиц спецтехники.
"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере одну вражескую ракету и 677 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.
Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла около 170 тысяч солдат.
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