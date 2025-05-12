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12 мая 2025, 06:05

За неделю ВСУ ликвидировали более 9 тысяч оккупантов

12 мая 2025, 06:05
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшую неделю, с 4 по 11 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 9 080 оккупантов, а также 1 921 единицу вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

  • 34 танка;

  • 43 боевых бронированных машины;

  • 343 артиллерийские системы;

  • пять РСЗО;

  • четыре установки ПВО;

  • 806 единиц автотехники;

  • восемь единиц спецтехники.

"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере одну вражескую ракету и 677 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.

Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла около 170 тысяч солдат.

Ранее в ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли.

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