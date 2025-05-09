Прикордонники знищили склад боєприпасів та позиції ворога на Харківщині
Аеророзвідники 4 прикордонного загону Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Днями пілоти-аеророзвідники 4 прикордонного загону філігранно за допомогою FPV-дронів знищили на Харківщині склад БК, одну камеру спостереження та уразили три позиції ворога.
Раніше прикордонники показали, як знищують ворожу логістику на Харківщині.
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