У перший день путінського "перемир’я" загинули 1300 росіян, які штурмували позиції ЗСУ

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вчора, 8 травня, Сили оборони України знищили 1 300 російських загарбників, чотири танки, чотири бойові броньовані машини, по одній системі ППО та РСЗВ, 36 артсистем, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 120 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 963 тисячі солдат.

Раніше повідомлялося, що, попри оголошене Кремлем перемир'я, російські війська не припиняють вогонь. Росіяни продовжують бойові дії на різних напрямках фронту.

Нагадаємо, від початку 2025 року російська армія втратила близько 170 тисяч солдат.