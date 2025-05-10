"Коаліція рішучих" оголосила ультиматум Росії: про що йдеться

фото: Офіс Президента

З понеділка, 12 травня, має розпочатися повне й безумовне припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів

Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції у Києві, передає RegioNews.

"Ми всі разом говорили з Президентом Трампом, і ми погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне й безумовне припинення вогню дуже потрібне. Відповідальність за відмову дуже потрібна. В умовах такого припинення вогню можемо разом погодити фундамент настання миру", – зазначив український президент.

Ідея перемир'я вже отримала підтримку Сполучених Штатів. Пропонується всеосяжне припинення бойових дій на суші, в повітрі та на морі, під наглядом міжнародного моніторингу в координації з Вашингтоном.

"Путін хоче умов. Він замість припинення вогню організував військовий парад. Він іще раз кидає виклик. Він відмовляється попри наші численні заклики, попри заклики від України. Всі лідери коаліції охочих, із якими ми спілкувалися, виступили за негайне припинення вогню без будь-яких умов", – сказав Кір Стармер.

Якщо Росія відмовиться від припинення вогню, будуть застосовані санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи.

"Їх уже будуть зараз готувати й координувати між американцями та європейцями", – наголосив Емманюель Макрон.

Під час засідання також домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії українського суверенітету.

Крім того, лідери домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів і зробити це окремим пунктом для обговорення на саміті G7.

Нагадаємо, 10 травня до Києва на зустріч "Коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц а також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Лідери обговорили стале припинення вогню в Україні.

За результатами зустрічі, в українському МЗС заявили, що Київ готовий до 30-денного припинення вогню з 12 травня.