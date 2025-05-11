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11 мая 2025, 12:15

Украина готова встречаться, если Россия подтвердит полное прекращение огня, — Зеленский

11 мая 2025, 12:15
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фото: president.gov.ua
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Украина ожидает, что Россия подтвердит полное прекращение огня с понедельника, 12 мая

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он отметил, что согласие РФ на прекращение войны было бы положительным сигналом, которого давно ожидает весь мир. В то же время, первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня.

"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак пояснил, что "сначала" речь идет о 30-дневном режиме полного прекращения огня.

"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну. Прекращение огня - это первый шаг к завершению войны, и он подтвердит готовность россии закончить убийства", - подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, 10 мая в Киев на встречу "Коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министр Польши Дональд Туск. Лидеры обсудили постоянное прекращение огня в Украине.

По результатам встречи, в украинском МИДе заявили, что Киев готов к 30-дневному прекращению огня с 12 мая.

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