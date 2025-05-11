фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вчера, 10 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 310 российских захватчиков, два танка, шесть боевых бронированных машин, по одной системе ПВО и РСЗО, 33 артсистемы, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня и 117 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 965 тысяч солдат.

Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла около 170 тысяч солдат.

Ранее в ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли.