Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 11 мая
Вчера, 10 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 310 российских захватчиков, два танка, шесть боевых бронированных машин, по одной системе ПВО и РСЗО, 33 артсистемы, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня и 117 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 965 тысяч солдат.
Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла около 170 тысяч солдат.
Ранее в ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли.
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