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10 травня 2025, 10:10

У Генштабі розповіли, скільки окупантів знищили за добу

10 травня 2025, 10:10
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фото: AFP
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За останню добу з 9 на 10 травня, російські загарбники втратили на фронті понад 1300 солдатів і 106 одиниць автомобільної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 964 тисячі солдат.

Раніше повідомлялося, що, попри оголошене Кремлем перемир'я, російські війська не припиняють вогонь. Росіяни продовжують бойові дії на різних напрямках фронту.

Нагадаємо, від початку 2025 року російська армія втратила близько 170 тисяч солдат.

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