В Генштабе рассказали, сколько окупантов уничтожили за сутки

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За последние сутки с 9 на 10 мая российские захватчики потеряли на фронте более 1300 солдат и 106 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 964 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что, несмотря на объявленное Кремлем перемирие, российские войска не прекращают огонь. Россияне продолжают боевые действия по разным направлениям фронта.

Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла около 170 тысяч солдат.