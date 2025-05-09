Українські прикордонники знищили ворожу спецтехніку на Донеччині
Росіяни втратили важливу техніку на Донецькому напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"На Донеччині пілоти "Фенікса" знищили станцію радіоелектронної боротьби та спостережний комплекс, також палають укриття, склади та транспорт", - йдеться у повідомленні.
Загалом прикордонниками підрозділу ліквідовано близько 10 окупантів, знищено 3 антени зв'язку, РЕБ р-330 "Житель", спостережний комплекс "Муром-П", польовий склад БК, квадроцикл та гармату.
Нагадаємо, росіяни за добу вбили 8 цивільних на Донеччині.
Російський удар по Костянтинівці: з-під завалів дістали тіло жінкиВсі новини »
09 травня 2025, 15:13З початку року втрати РФ сягнули майже 170 тисяч солдат, — Сирський
09 травня 2025, 07:10Скільки дітей залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині
07 травня 2025, 19:59
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Від 7 до 17 тис. доларів: в Одесі правоохоронці затримали організатора незаконного переправлення чоловіків за кордон
09 травня 2025, 18:40На Буковині прикордонники затримали зловмисників, які за 8500 доларів мали переправити "клієнта" до Румунії
09 травня 2025, 18:12На Тернопільщині неповнолітні пошкодили дорожні знаки, їх затримала поліція
09 травня 2025, 17:56Підземне відкриття: на Тернопільщині знайшли нову печеру
09 травня 2025, 17:56Посвідчення для хвостатого: нова послуга в ЦНАПах Києва
09 травня 2025, 17:41Батько-одинак має право виїхати за кордон: Львівський суд скасував чоловіку заборону про невиїзд
09 травня 2025, 17:37На параді у Москві поруч з Путіним посадили воєнного злочинця, який захоплював Маріуполь
09 травня 2025, 17:19Без ЦНАПу і паперів: у застосунок "Дія" повернули популярні послуги
09 травня 2025, 16:53На Харківщині викрили чергового агента РФ
09 травня 2025, 16:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну