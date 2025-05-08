Фото: Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов розповів, що попри заяви Кремля про "режим припинення вогню" росіяни продовжують штурми та обстріли на низці відтинків фронту. Зокрема, йдеться про Покровський, Торецький, Лиманський, Вовчанський, Краматорський та Новопавлівський напрямки.

"Ворог менш активний, на деяких напрямках боєзіткнень зранку не було. Але були активні бойові дії на низці напрямків, тому про якесь перемир’я ми не говоримо", - каже військовий.

Він також додав, що росіяни не полишають спроб або перетнути трасу Покровськ – Костянтинівка, щоб ускладнити сполучення між цими містами, або вийти на трасу до Павлограда, або допомогти тим військам, які намагаються вийти до кордону з Дніпропетровською областю. При цьому військовий зазначив, що станом на зараз ворогу це не вдається (а тим паче до 9 травня, як вони хотіли).

Нагадаємо, раніше російська сторона анонсувала припинення бойових дій з нуля годин із 7 на 8 травня до нуля годин із 10 на 11 травня. При цьому слід зазначити, що на Великдень Кремль також казав про перемир'я, проте, як казав президент України Володимир Зеленський, ворог порушив перемир'я 2 935 разів.