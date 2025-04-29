В уряді пояснили, чому не збільшать зарплати учителям

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію про підвищення заробітної плати педагогічним працівникам. За його словами, під час воєнного стану це є проблематичним

Як передає RegioNews, відповідь на звернення розміщена на сайті Кабінету Міністрів України.

Петицію опублікували ще у січні. У ній авторка Надія Коток просила ухвалити рішення про підвищення зарплати вчителям "до рівня європейських держав" – 1000-1500 доларів.

Вона, зокрема, обґрунтувала це перевантаженістю вчителів, високою відповідальністю професії, плинністю кадрів, інфляцією та низьким рівнем окладу у порівнянні із середнім по країні.

"Зазначене підвищення потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони", – відповів Денис Шмигаль.

Станом на початок 2025 року середня зарплата вчителя в Україні становить приблизно 13 000 гривень.

Нагадаємо, із українських вишів відрахували понад 23 тисячі чоловіків.