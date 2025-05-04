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04 травня 2025, 22:05

Українцям дозволять мати паспорти декількох країн

04 травня 2025, 22:05
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фото: ілюстративне
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Україна планує підготувати закон про множинне громадянство, що дозволить мати паспорти кількох держав

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на слова віцепрем'єр-міністра – міністр національної єдності України Олексія Чернишова в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

Міністр, говорячи про українську діаспору, зазначив, що наразі за межами країни перебуває понад 20 мільйонів українців. Серед них приблизно 5 мільйонів – вимушені мігранти, які залишили Україну після повномасштабної війни у 2022 році.

Чернишов також наголосив, що в Україні все ж ухвалять закон, який дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонене.

Раніше повідомлялось, що через недійсні військово-облікові документи українцям за кордоном не видадуть паспорт.

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