Українцям дозволять мати паспорти декількох країн
Україна планує підготувати закон про множинне громадянство, що дозволить мати паспорти кількох держав
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на слова віцепрем'єр-міністра – міністр національної єдності України Олексія Чернишова в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.
Міністр, говорячи про українську діаспору, зазначив, що наразі за межами країни перебуває понад 20 мільйонів українців. Серед них приблизно 5 мільйонів – вимушені мігранти, які залишили Україну після повномасштабної війни у 2022 році.
Чернишов також наголосив, що в Україні все ж ухвалять закон, який дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонене.
Раніше повідомлялось, що через недійсні військово-облікові документи українцям за кордоном не видадуть паспорт.
У "Резерв+" створили понад 40 тисяч електронних направлень на ВЛКВсі новини »
11 квітня 2025, 20:59Як чоловікам за кордоном отримати паспорт без військово-облікового документа та ВЛК
02 квітня 2025, 07:05
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
Завтра Україну накриють дощі та грози
04 травня 2025, 21:16Росіяни вдарили по Донеччині, 6 людей поранені
04 травня 2025, 19:52На Закарпатті біля відомої гори виявили тіло людини
04 травня 2025, 18:25На Харківщині внаслідок російської атаки знищене депо і відділення Нової пошти
04 травня 2025, 16:59У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
04 травня 2025, 15:55У Харківській області внаслідок російських обстрілів виникли масштабні лісові пожежі
04 травня 2025, 15:39З прифронтових громад Донецької області евакуювали ще майже 100 людей
04 травня 2025, 14:59Росіяни нанесли удар по Сумщині: є загиблий і поранені
04 травня 2025, 13:58У Львівській області через негоду знеструмлені десятки населених пунктів
04 травня 2025, 12:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі блоги »