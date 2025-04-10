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10 квітня 2025, 23:25

В Україні заморозки можуть знищити врожай популярного фрукту

10 квітня 2025, 23:25
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Ілюстративне фото
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В Україні останніми днями різко похолодало. В багатьох регіонах навіть випав сніг. За словами аграрієв, це може вплинути на врожай

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

В Україні спостерігаються весняні заморозки. Така погода може суттєво вплинути на майбутній врожай. Еколог та геоботанік Яків Дідух зазначив, що на початку весни в Україні була аномально тепла погода, що призвело до цвітіння дерев та створювало умови для запилення, необхідного для формування врожаю.

Проте тепер температура різко знизилась. Через це може не бути врожаю ранніх абрикосів. За словами еколога, будь-які зміни в погоді завжди становлять ризик для агросектору.

Однак українські аграрії вже мають такий досвід. Тому вони висаджують різні сорти рослин. Завдяки цьому частину врожаю вдається зберегти.

Наразі невідомо, що саме буде з цінами на абрикоси. Все буде залежати від погодних умов і врожаю.

При цьому помідори в Україні почали дешевшати. Хоча йдеться не про вітчизняні овочі, а ті, які привозять з Туреччини. Імпортні помідори в Україні зараз продають в середньому на 19% дешевше, аніж минулого року. При цьому очікується, що ціна ще буде падати.

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