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У ЗМІ стали з'являтися меседжі про військовий облік з 14 років в Україні з посиланням на заяви депутата Верховної Ради. Згодом сам депутат прокоментував цю інформацію

Про це повідомив Максим Саврасов, передає RegioNews.

Депутат розповів, що на одному з сайтів опублікували його фейкове інтерв'ю про підготовку до мобілізації з 14 років. Насправді, підкреслив Максим Саврасов, такої розмови не було. Тобто, це фейкова новина.

"Новину передрукувало багато ЗМІ та Телеграм каналів. Такої розмови не було. Користуйтесь надійними джерелами інформації", - написав депутат.

Слід зазначити, що в тому фейковому матеріалі йшлося про те, що нібито в парламенті готують законопроєкт про внесення змін до закону про мобілізацію, який передбачає постановку на облік 14-річних хлопців. Проте насправді, як з'ясувалось, у Верховній Раді не подавали подібний законопроєкт.

Слід зазначити, що президент України Зеленський підписував закон про військовий облік для неповнолітніх. Проте це стосується хлопців від 17 років. При цьому, йдеться лише про облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тобто, йдеться про медичний огляд перед початком практичних занять базової загальновійськової підготовки.

Що стосується самої мобілізації, то в Україні повістку можуть отримати військовозобов'язані від 25 років. Чоловіки, які молодші за 25 років, можуть бути мобілізовані виключно за власним бажанням на контрактній основі.