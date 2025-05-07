Фото: Міноборони

У мережі з'явилась інформація про теракт в Харкові. Представники Міністерства оборони опублікували заяву щодо цього

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

У мережі з'явилось повідомлення, що в Харкові вибухнула автівка, в якій знаходився відомий проєктуальник БПЛА Андрій Гуменний. У тих повідомленнях також цитували нібито міністра оборони, який висловлював співчуття родині загиблого.

Проте насправді Рустем Умєров не робив таку заяву. У Міністерстві оборони повідомили, що інформація, яка була поширена в Telegram-каналах із посиланням на нібито заяву міністра оборони України щодо теракту в Харкові, є фейком. У відомстві також нагадали, що росіяни часто використовують фейки для інформаційної війни.

Нагадаємо, що в березні росіяни поширювали інформацію про те, що вони нібито збили український F-16. Проте в Повітряних силах України згодом спростували цей фейк.