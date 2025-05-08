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В соцсетях стали распространять новый фейк о ТЦК и женщине, защищавшей мужчину. Это оказалась постановка русской пропаганды.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

В Telegram-каналах стали распространять видео, на котором якобы двое работников ТЦК опускают женщину в колодец. За "легендой" она якобы защищала своего мужа. Однако на самом деле это постановочное видео российской пропаганды.

"На это указывает российский акцент у действующих лиц, отсутствие каких-либо элементов идентификации, в частности шевронов. Кроме того, съемка сделана так, чтобы невозможно было определить место событий. ru-пропагандисты уже не впервые распространяют подобные постановочные ролики с целью дискредитации мобилизационного процесса", — пояснили в ЦПД.

Напомним, ранее в сети распространяли информацию о якобы теракте в Харькове, в котором погиб известный проектировщик беспилотников. Однако впоследствии в Министерстве обороны опровергли этот фейк и напомнили, что россияне таким образом ведут против нас информационную войну.