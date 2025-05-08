Державна екологічна інспекція виявила десятки порушень у торгівлі пальним на Поліссі

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З початку 2025 року сектор державного ринкового нагляду Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Поліського округу провів 42 планові перевірки суб’єктів господарювання, що реалізують нафтопродукти, — 20 у Житомирській і 22 у Рівненській областях

Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається, виявлено порушення вимог технічного регламенту щодо якості автомобільних бензинів, дизельного, суднового й котельного палива.

Інспекція винесла 90 рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів: 44 у Житомирській області й 46 у Рівненській.

"Наразі вже усунуто порушення по 39 рішеннях на Житомирщині і по 41 на Рівненщині. Щодо решти суб’єктів господарювання – термін виконання рішень не закінчився", - йдеться у повідомленні.

За невиконання рішень у встановлені строки щодо одного з суб’єктів господарювання на Рівненщині складено протокол про порушення.

Нагадаємо, податківця з Житомирщини судитимуть за вимагання хабарів у власника мережі АЗС.