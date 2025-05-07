На Рівненщині масово отруїли безпритульних собак

фото: скриншот із відео ITV media group

В Острозі на Рівненщині зафіксовано масове отруєння безпритульних собак поблизу місцевого медзакладу. Інформація про це з'явилася в соціальних мережах і шокувала містян та працівників лікарні

Про подію Телеканалу "ITV media group" повідомила зоозахисниця та голова громадської організації "Еко-друг" Галина Шишкова, передає RegioNews.

За її словами, йдеться щонайменше про сімох загиблих тварин. Собаки проживали біля лікарні роками, не становили загрози людям і навіть були під опікою персоналу.

Після розголосу до ситуації долучилась і Острозька міська рада. У лікарні створено спеціальну комісію для внутрішньої перевірки.

Поліція вже обстежила територію медзакладу — жодних підозрілих предметів чи речовин не виявлено.

Попри це, слідчі дії тривають. Частину тварин вдалося врятувати завдяки швидкій реакції небайдужих людей і ветеринарів.

Зоозахисники вимагають справедливого покарання для винних.

Нагадаємо, на Закарпатті, в селі Березово Хустського району, 43-річному місцевому жителю повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною. Йому загрожує 8 років тюрми.