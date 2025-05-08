Государственная экологическая инспекция выявила десятки нарушений в торговле горючим в Полесье

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С начала 2025 года сектор государственного рыночного надзора Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Полесского округа провел 42 плановые проверки реализующих нефтепродукты субъектов хозяйствования — 20 в Житомирской и 22 в Ровенской областях

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, выявлены нарушения требований технического регламента по качеству автомобильных бензинов, дизельного, судового и котельного топлива.

Инспекция вынесла 90 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер: 44 в Житомирской области и 46 в Ровенской.

"Сейчас уже устранены нарушения по 39 решениям в Житомирской и по 41 в Ровенской области. Относительно остальных субъектов хозяйствования срок выполнения решений не истек", - говорится в сообщении.

За невыполнение решений в установленные сроки в отношении одного из субъектов хозяйствования в Ровенской области составлен протокол о нарушении.

Напомним, налоговика из Житомирской области будут судить за вымогательство взяток у владельца сети АЗС.