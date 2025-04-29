Фото: Укрпошта

Укрпошта закриє деякі відділення в Донецькій області. Проте деякі все ще будуть працювати там, де відносно безпечніше

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає RegioNews.

За словами Ігоря Смілянського, Укрпошта вимушена закрити деякі відділення у Костянтинівці. Він зазначив, що деякі відділення все ще залишаються там попри все, але в тих районах, де відносно безпечніше. Смілянський також додав, що виплату пенсій та соцдопомоги вже завершено.

"Ми прийняли рішення тимчасово закрити відділення в тих районах, що або постраждали, або потерпають від обстрілів. Проте ми чекаємо на вас в інших відділеннях міста, де відносно безпечніше", - написав гендиректор Укрпошти.

Нагадаємо, що 8 квітня в Доброполі на Донеччині росіяни завдали удару по відділенню Укрпошти. Поруч з будівлею вдарили два безпілотники.