"Укрпочта" выпустила марку ко Дню матери

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"Укрпочта" анонсировала новый тематический почтовый выпуск ко Дню матери под названием "Я живу тобой…"

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

В центре композиции изображена эмоциональная сцена объятий женщины в традиционном украинском наряде и военного в камуфляже.

Женщина, символизирующая образ матери, заворачивает сына в яркий желтый платок с вышивкой, а ее лицо выражает глубокую грусть и нежность.

"Новая марка призвана стать знаком уважения украинским матерям — женщинам, которые оберегают, ждут, молятся и вдохновляют даже в самые тяжелые времена", — отметили в "Укрпочте".

Марку введут в обращение 9 мая — в канун празднования Дня матери, который в Украине отмечают ежегодно во второе воскресенье мая.

Автором миниатюры стал Александр Охапкин, заслуженный художник Украины. Его предыдущая работа "Под покровом Богородицы" победила в народном онлайн-голосовании на лучшую почтовую марку года.

Тираж почтовой марки составляет 320 тыс. экземпляров.

День матери: что это за праздник

День матери традиционно отмечают во второе воскресенье мая. В 2025 году эта дата приходится на 11 мая . Это не государственный, но официально признанный праздник, входящий в календарь национальных памятных дат.

Во времена Киевской Руси на территории современной Украины праздновали День Пречистой Девы Марии - именно в этот день поздравляли женщин и в первую очередь матерей.

Его празднуют во многих странах, но даты могут отличаться.

Напомним, в начале января из Украины пытались вывезти коллекцию из почти 4200 почтовых марок.