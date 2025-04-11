Укрпошта повідомляє про шахрайські повідомлення з проханням забрати посилку, які надходять українцям

фото: ілюстративне

Після переходу за посиланням користувач потрапляє на фішинговий сайт

Про це повідомляє Укрпошта у Телеграмі, передає RegioNews.

"Якщо раптом ви отримаєте подібне — не натискайте й не переходьте. Ми вже розбираємося, шукаємо злочинців, але просимо й вас піклуватися про інформаційну безпеку", - йдеться у повідомленні

Єдиний офіційний сайт Укрпошти — ukrposhta.ua.

"Будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери говорять про шахрайство. Крім цього, ми нікому не пишемо з "незнайомих" номерів. Не вводьте банківські дані, не передавайте нічого стороннім особам", - додали у компанії.

Нагадаємо, в низці населених пунктів Харківщини змінюють порядок виплати пенсій Укрпоштою.