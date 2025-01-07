фото: ДПСУ

Прикордонники з митниками у пункті пропуску на Львівщині виявили колекцію поштових марок, які можуть мати історичну чи культурну цінність

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Колекцію із 4189 марок різних років видання виявили в багажнику авто Volkswagen під керуванням 44-річного львів'янина.

Зі слів чоловіка, виявлене є передачею для родичів у Чехії і про наявність колекційних марок у пакунку він начебто не знав.

Стосовно перевізника філателії склали протокол про порушення митних правил, а марки вилучили на склад митниці.

Нагадаємо, раніше з України намагалися контрабандою вивезти золота на 6 мільйонів гривень. Злитки ховали в підлокітнику авто.