У відділеннях "Укрпошти" продаватимуть ковбасу

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Компанія «Укрпошта» закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх відвідувачам поштових відділень

Про це повідомив генеральний директор державної поштової компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes Ukraine, передає RegioNews.

"Закупили першу партію їхніх ковбас, будемо пропонувати через поштову мережу. Це частина нашої стратегії підтримки українських виробників", – повідомив Ігор Смілянський та наголосив, що вважає можливість купити ковбасу у поштових відділеннях "конкурентною перевагою".

Раніше в коментарі "Центру економічної стратегії" гендиректор "Укрпошти" повідомив, що цей напрям діяльності з продажу ковбаси вже випробували у прикордонних селах у східних регіонах.

Нагадаємо, "Укрпошта" повідомляла про шахрайські повідомлення з проханням забрати посилку, які надходять українцям.