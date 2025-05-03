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Про це повідомляє Главред, передає RegioNews.

У квітні світові ціни на вершкове масло зросли на 2,9%. Це новий рекорд, коли вже третій місяць поспіль спостерігається подорожчання. Експерти Продовольчої сільськогосподарської організації ООН пояснюють це тим, що запаси продукції в Європі зменшились. Крім того, залишається попит на молочний жир.

Також зауважили, що індекс на молочну продукцію у квітні становив 152,1 пункту — це на 2,4% вище за березневе значення і на 22,9% більше, ніж рік тому. Основною причиною подорожчання вершкового масла називають обмежену пропозицію й активний попит. Навіть попри те, що зараз сезонне збільшення обсягів виробництва молока.

Крім того, зросли світові ціни на молочні порошки: знежирене — на 1,6%, незбиране — на 2,9%. Причинами стали стабільний внутрішній попит. Вартість сиру також зросла на 2,3%, якщо порівнювати з березнем.

При цьому в Україні почала дешевшати картопля через те, що попит невеликий, а пропозиція — надмірна. У популярних мережах супермаркетів кілограм картоплі можна купити приблизно від 28 до 40 гривень.