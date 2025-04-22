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В Україні подорожчала яловичина на 1,8%, якщо порівнювати з минулим місяцем. Вартість вже перетнула позначку в 300 гривень за кілограм

Про це повідомляє AgroTimes, передає RegioNews.

За березень середня споживча вартість яловичини зросла на 1,8%. Тепер ціна перетнула межу в 300 гривень за кілограм, досягнувши позначки 303,16 гривні за кілограм. Для порівняння, в лютому це було 297,92 гривні за кілограм.

Якщо порівнювати з березнем 2024 року, то яловичина стала дорожчою на 14,8%. Тоді середня вартість дорівнювала 263,97 гривні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що капуста в Україні подорожчала майже в 6 разів. Це пояснюють тим, що скоротилась пропозиція на тлі стабільного попиту. Водночас господарства, які все ще мають достатні запаси для оптової торгівлі, скористались цим та збільшили вартість.