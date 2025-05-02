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Виробники огірків різко обвалили ціни. Експерти пояснюють це тим, що пропозиції багато, а попит не такий високий

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

В Україні подешевшали тепличні огірки. Зараз виробники продають їх по 40-70 гривень за кілограм. Це на 12% менше, якщо порівнювати з кінцем квітня.

Однією з причин є сезонне збільшення пропозиції. При цьому темпи продажів невисокі. Оскільки це овоч, який має невеликий темп реалізації, місцеві гуртові компанії та роздрібні мережі закуповують огірок виключно для поточних продажів.

"За словами виробників, встановлення теплої погоди в Україні помітно прискорило дозрівання овочів у місцевих тепличних комбінатах. Крім того, тиск на ринок посилився через збільшення пропозиції огірків із плівкових теплиць", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про ймовірне подорожчання хліба масових сортів. При цьому експерт зауважив, що не варто боятися різкого подорожчання: ціна зростатиме не більш ніж на 1,5-2% щомісяця.