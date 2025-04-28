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В Україні очікують подорожчання хліба. Йдеться про масові сорти, які найчастіше купують громадяни

Про це повідомляє agronews, передає RegioNews.

В Україні очікують зростання вартості хліба масових сортів. Проте очікується, це буде відбуватися поступово: щомісяця ціна не буде зростати більш ніж на 1,5-2%.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, це пов'язано з тим, що вартість хліба, призначеного для масового споживання, контролюється державою. Тому виробники часто компенсують свої витрати коштом іншої, більш дорогої продукції.

"Виробники хліба для того, щоби не обтяжувати і так слабенький гаманець українців, достатньо часто в межах хлібзаводу перекидають додаткові видатки на виробництво хліба на тістечка, на торти, на преміум випічку, на печиво", - пояснив експерт.

На думку економіста, українцям не варто панікувати, адже у виробників хліба висока соціальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше в Україні подорожчала капуста. Якщо порівнювати з цим же періодом минулого року, то вартість зросла майже в 6 разів. Фахівці називають причиною те, що скоротилась пропозиція на тлі стабільного попиту.