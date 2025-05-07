Задля відновлення рівноправ’я в Україні жінок можуть призвати на службу в армію

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Від початку війни РФ проти України у 2014 році влада не порушувала тему долучення жінок до стройової служби в армії, і це проблема

Про це радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор'єва заявила під час конференції hromadske "Війна жіночого роду", передає RegioNews.

За її словами, можна використати норвезький приклад, за яким жінки й молоді дівчата йдуть добровільно навчатися на строкову службу, і далі можуть більше долучатися до війська.

"Ми цього не зробили, і це, звісно, наша провина. Ми не популяризували тему залучення всіх жінок. Жінки як пішли у 2014 році добровільно, так і зараз вони йдуть добровільно. Але честь і хвала цим жінкам, тому що вони вмотивовані, тому що вони прийшли самі", — додала вона.

Нагадаємо, в парламенті прокоментували можливе зниження мобілізаційного віку.