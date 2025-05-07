Для восстановления равноправия в Украине женщин могут призвать на службу в армию

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С начала войны РФ против Украины в 2014 году власти не поднимали тему приобщения женщин к строевой службе в армии, и это проблема

Об этом советница по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева заявила во время конференции hromadske "Война женского рода", передает RegioNews.

По ее словам, можно использовать норвежский пример, по которому женщины и молодые девушки идут добровольно учиться на срочную службу и дальше могут больше приобщаться к войску.

"Мы этого не сделали, и это, конечно, наша вина. Мы не популяризировали тему привлечения всех женщин. Женщины, как ушли в 2014 году добровольно, так и сейчас они идут добровольно. Но честь и хвала этим женщинам, потому что они мотивированы, потому что они пришли сами", – добавила она.

Напомним, в парламенте прокомментировали возможное понижение мобилизационного возраста.