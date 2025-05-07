За добу ЗСУ ліквідували понад 1200 росіян, — Генштаб
Вчора, 6 травня, Сили оборони України знищили ще 1 270 російських загарбників, 14 танків, три бойові броньовані машини, одну крилату ракету, 71 артсистему, 124 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 131 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 960 тисяч солдат.
Нагадаємо, бійці ГУР показали, як нищать окупантів на фронті.
Раніше повідомлялося, що в квітні російська армія втратила понад 35 тисяч солдат.
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