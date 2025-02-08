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08 лютого 2025, 17:15

У ГУР попередили про нові провокації росіян щодо полонених

08 лютого 2025, 17:15
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Фото: ГУР
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Розвідники розповіли, що ворог готується розповсюджувати фейковий наказ. Там буде йтися про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки України, передає RegioNews.

За словами розвідників, росіяни готують провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Українців попередили, що ворог буде поширювати фейкові документи, в яких буде йтися про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Такі матеріали матимуть прізвища осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, а вигадані назви начебто регіональних підрозділів.

"Мета таких підробок – дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру. Ворог не припиняє спроб маніпулювати родинами полонених, зниклих безвісти, цивільних поневолених. Для цього не гребує використовувати брехню та підміну. Закликаємо бути уважними та пильними, не поширювати у своїх соцмережах дезінформацію та не довіряти неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу", - попередили розвідники.

У ГУР закликали, що про будь-яку спробу вимагати гроші за послуги щодо поневолених українців, потрібно повідомляти правоохоронцям.

Слід зазначити, що напередодні в мережі поширювали фейкову новину. Йдеться про нібито наказ "посилити пошук осіб, які підлягають мобілізації". У "документі" говорилось про 18-річних громадян, яких начебто мають ставити на облік у територіальних центрах комплектування, а також жінок із військовою освітою. Проте правоохоронці наголосили, що це є фейк з метою дискредитації мобілізаційного процесу в Україні.

ІПСО розвідка фейк
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