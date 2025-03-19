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19 березня 2025, 22:20

Росіяни "збили" F-16: у ЗСУ висміяли фейк

19 березня 2025, 22:20
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Росіяни заявили, що збили український винищувач. Проте у Повітряних силах України назвали це фейком

Про це повідомляє начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає RegioNews.

Російські пропагандисти стали поширювати заяви, що нібито над Сумською областю вони збили F-16. За словами Ігната, це вже не перша спроба пропагандистів "збити" винищувач. Він додав, що реальність далека від фантазій росіян.

"Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по рашистах. І так щодня, бойова робота триває", - каже Ігнат.

Довідка. F-16 - це багатофункціональні винищувачі. Вони також можуть використовуватися як частина протиповітряної оборони. Ці літаки поєднують функції різних типів радянських літаків, які є на озброєнні України.

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