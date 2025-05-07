Фото: Минобороны

В сети появилась информация о теракте в Харькове. Представители Министерства обороны опубликовали заявление по этому поводу

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

В сети появилось сообщение, что в Харькове взорвался автомобиль, в котором находился известный проектировщик БПЛА Андрей Гуменный. В этих сообщениях также цитировали якобы министра обороны, который выражал соболезнования семье погибшего.

Однако на самом деле Рустем Умеров не делал такое заявление. В Министерстве обороны сообщили, что информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление министра обороны Украины о теракте в Харькове, является фейком. В ведомстве также напомнили, что россияне часто используют фейки для информационной войны.

Напомним, что в марте россияне распространяли информацию, что они якобы сбили украинский F-16. Однако в воздушных силах Украины впоследствии опровергли этот фейк.