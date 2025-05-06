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06 травня 2025, 18:44

За ексзаступника керівника ОП Андрія Смирнова внесли заставу 18 млн грн

06 травня 2025, 18:44
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фото: censor.net
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За колишнього заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова внесли заставу в розмірі 18 мільйонів гривень. Він є фігурантом у справі про незаконне збагачення

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис, передає RegioNews.

Чемерис зазначила, що за Андрія Смирнова внесли заставу у повному розмірі, визначеному напередодні слідчим суддею. Ця застава була призначена після зміни запобіжного заходу.

Ексзаступника глави Офісу президента підозрюють у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабара в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, 5 травня за рішенням Вищого антикорупційного суду колишнього заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень.

Справа Смирнова

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру Андрію Смирнову 22 травня 2024 року.

У НАБУ розповіли, що за версією слідства, щоб приховати придбане майно Смирнов оформив частину на свого брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Вже в кінці травня за підозрюваного Андрія Смирнова внесли заставу в 10 мільйонів гривень.

Володимир Зеленський звільнив Смирнова з посади заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака 29 березня.

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суд хабар ВАКС Офіс президента залог Андрій Смирнов незаконне збагачення
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