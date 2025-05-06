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06 мая 2025, 18:44

За экс-заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова внесли залог 18 млн грн

06 мая 2025, 18:44
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фото: censor.net
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За бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 миллионов гривен. Он является фигурантом по делу о незаконном обогащении

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис, передает RegioNews.

Чемерис отметила, что за Андрея Смирнова внесли залог в полном размере, определенном накануне судьей. Этот залог был назначен после смены меры пресечения.

Эксзамглаву Офиса президента подозревают в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, 5 мая по решению Высшего антикоррупционного суда бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова заключили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 18 миллионов гривен.

Дело Смирнова

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение Андрею Смирнову 22 мая 2024 года.

В НАБУ рассказали, что по версии следствия, чтобы скрыть приобретенное имущество, Смирнов оформил часть на своего брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Уже в конце мая при подозреваемом Андрее Смирнове внесли залог в 10 миллионов гривен.

Владимир Зеленский уволил Смирнова с должности заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака 29 марта.

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