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05 травня 2025, 12:36

ВАКС арештував ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова

05 травня 2025, 12:36
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фото: Офіс Президента
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Колишнього заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова взяли під варту за рішенням Вищого антикорупційного суду із альтернативою внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень

Про це повідомляє Transparency International Ukraine, передає RegioNews.

Зазначається, що арешт відбувся безпосередньо в залі суду.

Смирнову інкримінують незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн, легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, а також отримання неправомірної вигоди — у вигляді будівельних робіт вартістю 100 тис. доларів США.

Слідство встановило, що у 2019–2021 роках Смирнов набув нерухомого й рухомого майна загальною вартістю понад 17 млн грн. Щоб легалізувати кошти, він передав майже 6,5 млн грн для будівництва приватних будинків у курортному районі Одеської області. Право власності на об'єкти оформлювалося на підконтрольні юридичні особи, а згодом — на довірену особу.

Також, за даними САП, у 2022 році до Смирнова звернувся власник будівельної компанії з проханням вплинути на рішення Антимонопольного комітету, щоб анулювати результати виграного не ним тендеру й забезпечити перемогу своєї компанії. У відповідь він пообіцяв топпосадовцю оплатити роботи з будівництва на 100 тис. доларів. Смирнов, використовуючи службове становище, сприяв ухваленню вигідного рішення.

Наразі йому офіційно інкриміновано кілька статей Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру Андрію Смирнову 22 травня 2024 року.

У НАБУ розповіли, що за версією слідства, щоб приховати придбане майно Смирнов оформив частину на свого брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Вже в кінці травня за підозрюваного Андрія Смирнова внесли заставу в 10 мільйонів гривень.

Володимир Зеленський звільнив Смирнова з посади заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака 29 березня.

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