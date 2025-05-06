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06 травня 2025, 15:35

Україна повернула з російського полону 205 захисників

06 травня 2025, 15:35
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фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Сьогодні, 6 травня, Україна повернула з російського полону 205 воїнів

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Як повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, серед звільнених воїнів — представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Так, додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя.

"Наші – вільні. Наші – вдома. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності.

Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну", — наголосив президент.

Зазначається, що сьогоднішній обмін — вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4 757 українських громадян.

Нагадаємо, 19 квітня Україна повернула з полону 277 воїнів.

Раніше повідомлялося, що 19 березня Україна повернула з російського полону 175 захисників. Також ще 22 бійці повернулися додому завдяки заходам поза обмінами.

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