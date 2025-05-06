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06 мая 2025, 15:35

Украина вернула из российского плена 205 защитников

06 мая 2025, 15:35
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фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Сегодня, 6 мая, Украина вернула из российского плена 205 воинов

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Наши - свободные. Наши - дома. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены в тюрьму с единственной задачей: издевательства и уничтожения людей".

Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Благодарю тех, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", - подчеркнул президент.

Напомним, 19 апреля Украина вернула из плена 277 воинов.

Ранее сообщалось, что 19 марта Украина вернула из российского плена 175 защитников. Также еще 22 бойца вернулись домой благодаря мероприятиям вне обмена.

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