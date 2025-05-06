Украина вернула из российского плена 205 защитников

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Наши - свободные. Наши - дома. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены в тюрьму с единственной задачей: издевательства и уничтожения людей".

Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Благодарю тех, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", - подчеркнул президент.