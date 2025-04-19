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277 українських військових, які захищали Маріуполь, Херсонщину, Запоріжжя та інші напрямки повернулись додому. Президент поділився фото з обміну

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Ще 277 українських військових повернулись з російського полону додому. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

"Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних", - написав Володимир Зеленський.

Президент також додав, що Україна пам'ятає про всіх, хто в полоні, і шукає кожного й кожну, бо ми маємо повернути всіх.

Нагадаємо, що 19 березня Україна повернула з полону 175 українських захисників. Серед них важкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини.