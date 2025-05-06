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06 травня 2025, 00:00

В Україні побільшало мільйонерів: в яких регіонах українці заробили більше

06 травня 2025, 00:00
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Якщо порівнювати з 2023 роком, минулого року в Україні побільшало громадян з доходами понад мільйон гривень. Майже половина від усіх доходів припала на столицю

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Згідно з даними податкової служби, в Україні у 2024 році мільйонерів стало більше на 6,6 тисячі осіб. Половина всіх доходів зароблена в столиці. Загалом мільйонерів у 2024 році виявилось 17 тисяч осіб. Для прикладу — у 2023 році це було на 39% менше.

Топ-4 регіони, де українці заробили більше:

  • Київ — 156 млрд грн (тобто майже половина від усіх задекларованих доходів);
  • Дніпропетровська область — 30 млрд грн;
  • Львівська область — 18,2 млн грн;
  • Київська область — 17,5 млн грн.

Серед мільйонерів у Києві також є людина, яка сплатила найбільшу суму податку на доходи - 4,6 мільярда гривень. Водночас податки з доходів мільйонерів становлять 8,7 млн грн. Найбільше доходи громадяни отримували за кордоном, від спадщини, продажу нерухомості, інвестицій.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки треба накопичувати, щоб купити однокімнатну квартиру в Києві. Виявилось, що маркетолог повинен 11 років відкладати по 18,7 тисячі гривень щомісяця. При цьому якщо це касир, то при заощаджених щомісяця 10,5 тисячі гривень треба накопичувати 21 рік.

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