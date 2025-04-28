У Податковій підрахували доходи українських моделей OnlyFans

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Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, доходи від розміщення контенту на OnlyFans отримували 5435 українців, які сумарно мали 7036 акаунтів.

У вересні 2024 року податкова отримала дані про ці доходи від Великої Британії, де зареєстрована компанія Fenix International Ltd, що володіє платформою.

Відтоді податківці направили понад 5000 запитів фізичним особам із вимогою подати декларації або сплатити податки. 748 осіб вже задекларували свої доходи на суму 356 млн грн.

Загалом за результатами перевірок нараховано боргів на 14,7 млн грн, а ще 14,5 млн грн платники намагаються оскаржити у судах. Загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам – 111 мільйонів доларів.

Водночас частина моделей зареєстрували ФОПи та сплачують єдиний податок, інші платять ПДФО і військовий збір.

Окрему увагу викликає питання кримінальної відповідальності: в Україні виготовлення порнографії є злочином, проте голова ДПС зазначив, що його відомство займається лише податковими питаннями і не має повноважень розслідувати такі справи.

Нагадаємо, в березні правоохоронці провели обшуки в українських моделей OnlyFans.

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